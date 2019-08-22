Осужденный на Украине россиянин попросил Зеленского о помиловании для участия в обмене

Киев, 22 августа. Осужденный на Украине россиянин Алексей Седиков попросил президента страны Владимира Зеленского о помиловании, чтобы участвовать в обмене заключенными между Киевом и Москвой. Он рассказал, что написал прошение о помиловании около недели назад.

Ранее стало известно, что находящийся под арестом на Украине россиянин Евгений Мефедов будет участвовать в обмене удерживаемых лиц между странами. Как сообщил его адвокат Валентин Рыбин, мужчине уже изменили меру пресечения.

Алексей Седиков в комментарии украинскому телеканалу «Громадське ТВ» рассказал, что около двух недель назад к нему пришли сотрудники СБУ и спросили, не хочет ли тот участвовать в обмене.

«Мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», — приводит слова осужденного россиянина сайт телеканала.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала Федеральному агентству новостей обмен заключенными между Киевом и Москвой. Она отметила, что очень переживает за соотечественников, прежде всего, жителей Республики Крым Александра Баранова и Максима Одинцова, которые, по словам адвоката, готовятся к юридической процедуре обмена на граждан соседней страны.