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Рудковская объяснила желание застраховать свои ноги

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Рудковская объяснила желание застраховать свои ноги

Москва, 22 августа. Продюсер Яна Рудковская заявила, что хочет застраховать свои ноги. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Рудковская опубликовала новую фотографию. На снимке продюсер сидит на сцене в коротком платье, демонстрируя подписчикам свои ноги. По словам звезды, она рассматривает возможность застраховать эту часть тела. Владелица страницы объяснила, как эта мысль пришла к ней в голову.

«Раз мои ноги в таком тренде, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по пять–шесть тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться, — подписала она пост. — Может, их еще застраховать».

Мнения подписчиков знаменитости разделились.

«Прекрасный ноги! Надо страховать», — прокомментировала фотографию Светлана Бондарчук.

«Доброе, доброе утро! Ноги улет! — поддерживают кумира поклонники. — И самое главное мозги на месте! Восхищаюсь, вами, Яна!»

«Вот и молодец! Так держать!» — считают некоторые посетители страницы.

Однако нашлись и те, кому показалось восхищение Рудковской собственными ногами несколько странным.

«Это как надо себя любить?! Яна, вас по утрам не распирает от собственного превосходства?» — спросили они.

«Вам самим не надоело про свои ноги писать?» — интересовались в Instagram.

«Обычные коротенькие, чуть мускульные ножки для маленькой ростом женщины, — выразила мнение одна из подписчиц. — А на фото типа длинные красивые и глянцевые — это спасибо фотографам и фотошопу».

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