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СК РФ приступил к анализу бортовых самописцев совершившего аварийную посадку самолета А321

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СК РФ приступил к анализу бортовых самописцев совершившего аварийную посадку самолета А321

Москва, 22 августа. СК РФ приступил к анализу данных изъятых бортовых самописцев самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Соответствующую информацию передает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что в рамках дела изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования. Согласно сообщению СК РФ, полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, переговорами пилотов и показаниями пассажиров. Кроме того,будут проанализированы данные, полученные «в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины».

В ведомстве заметили, что сотрудники СК России завершили работу на месте жесткой посадки самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь.

Напомним, утром 15 августа пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле. При наборе высоты в турбины попали птицы, после чего двигатели отключились. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались в живых благодаря профессионализму пилотов. Президент РФ Владимир Путин наградил капитана воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина. Они были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

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