Носов назвал «подлой манипуляцией» план Навального устроить акцию накануне Дня знаний

Москва, 22 августа. Член Общественной палаты Дмитрий Носов возмущен, что команда скандального блогера Алексея Навального собирается провести акцию накануне Дня знаний. По его мнению, намерения «оппозиционеров» — подлая манипуляция.

Носов сообщил о возможном митинге, который навальнята хотят провести 31 августа. По его словам, информация об этом поступила из «штаба» Навального.

Столичные власти согласовали акцию так называемой «оппозиции» на 17 августа, и либеральная общественность провела мероприятие, напомнил Носов. Он подчеркнул, что соратникам Навального предлагали провести свое шествие 18 и 25 августа, однако «оппозиционеры» не согласились с предложением.

«Фюрер решил выбрать именно 31 — как раз накануне первого сентября, чтобы как можно больше школьников и первокурсников попало под каток ОМОНа. Как отец, крайне возмущен такой подлой манипуляцией», — написал член ОП в своем Telegram-канале.

Носов отметил, что «оппозиция» подает заявку на проведение акции на 31 августа. В случае, если московские власти вынужденно не смогут одобрить дату, появятся «заранее заготовленные вопли» о том, что им якобы не дают проводить акции, уточнил он.

«Все это делается только ради конфликта и эффектной картинки силового противостояния», — объяснил политик.

Напомним, после отказа так называемым «независимым кандидатам» в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МГД соратники Навального устроили в Москве незаконные акции. «Оппозиционеры» призывали своих соратников к беспорядкам. Примечательно, что многие эксперты отмечали, что участники незаконных акций могут стать «пушечным мясом» для либеральной тусовки.

МГИК законно отказал некоторым представителям либеральной общественности: в их подписных листах был превышен допустимый порог недействительных подписей. Так, например, у Любови Соболь — юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» — при допустимом показателе брака в 10% было почти 15%. Кроме того, в ее документах нашли подписи давно уже умерших москвичей.