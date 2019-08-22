Казань, 22 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался на уроках труда в школе. Своими воспоминаниями глава Кабмина поделился с воспитанниками центра детского творчества, организованного при Межрегиональном центр компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи.

В этом месте дети в возрасте от семи до 14 лет в качестве факультатива изучают видеопроизводство под руководством студентов колледжа. Они спросили у премьер-министра РФ, чем он занимался, когда был их ровесником.

Глава Кабмина рассказал, что в то время, когда он учился в школе, там не было ни одного компьютера. Премьер добавил, что когда поступал в первый класс — не было и ни одного калькулятора. Он отметил, что, возможно, современным детям сложно такое представить. Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о школьных уроках труда.

«Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить. Это все воспоминания о том, как выглядели уроки труда», — цитирует слова главы Кабмина ТАСС.

Дмитрий Медведев пожелал детям, чтобы все навыки и знания, которое они получают в школе, пригодились им в будущем. Премьер также осмотрел техническое оснащение класса. Ребята показали Медведеву один их видеороликов, который сняли и смонтировали сами.