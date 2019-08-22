Жители Домодедово заявили о массовом взрыве тарелок в сервантах

Москва, 22 августа. Жители Домодедово сообщили в соцсетях о массовом взрыве тарелок в сервантах. Эксперты попробовали объяснить это явление.

Одной из первых о странном поведении посуды сообщила жительница Домодедово Анастасия Брянцева, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, сервиз известной французской фирмы хранился в серванте более 10 лет. В один из дней августа прогремел взрыв: набор «самоликвидировался».

Местные жители активно обсуждали пост женщины в Сети. Как оказалось, случай Брянцевой — не единственный. В Домодедово аналогичным образом самоустранились супница, чашки и даже стеклянный стол.

«Чудом никто не пострадал!» — пишет одна из участниц беседы.

«Какой кошмар! Пойду на окна кресты из белых полосок ткани клеить, — отзываются другие пользователи Сети. — Все, начинается стеклофобия у меня».

На Дмитровском стекольном заводе объяснили, что барабашка тут ни при чем. По словам специалистов, при нарушении технологии производства любая тарелка или чашка могут превратиться в «бомбу замедленного действия».

«Это возможно при нарушении технологии закалки — посуду недозакалили, в результате чего напряжение осталось», — пояснил главный технолог Дмитровского стекольного завода Александр Абрашнев.

Специалист отметил, что существует два вида напряжения — внутреннее и поверхностное. Их необходимо либо снять до определенного предела, либо закалить стекло так, чтобы напряжение способствовало упрочнению.

«Неснятое напряжение приводит к саморазрушению стекла», — пояснил он.

По словам Абрашнева, взрываться может не только стекло, но и хрусталь. Чтобы не нарваться на взрывоопасную посуду, при покупке надо постучать по сервизу металлической ложкой: в случае брака появятся трещины.