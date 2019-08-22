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Второе заседание Суверенного совета состоялось в Судане

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Второе заседание Суверенного совета состоялось в Судане

Хартум, 22 августа. Второе заседание Суверенного совета Судана состоялось в Республиканском дворце. Об этом сообщает портал Alsudaninews.

Сообщается, что Суверенный совет обсудил ухудшение экономической ситуации в стране, а также сформировавшийся административный и конституционный вакуум.

21 августа стало известно, что в Судане был завершен процесс формирования Суверенного совета, который будет управлять страной во время переходного периода. Как сообщал официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, в состав нового органа власти вошли 11 человек.

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