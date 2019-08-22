Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Траты россиян на мед увеличились почти на 20% в 2019 году

471
0 Оставить комментарий

Траты россиян на мед увеличились почти на 20% в 2019 году

Москва, 22 августа. Граждане России стали больше тратить на мед. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно полученным данным, средний чек россиян при покупке меда вырос на 18% и составил 620 рублей. Чаще всего мед приобретается в таре 1,5-2 литра. Отмечается, что в 2019 году выручка от его продажи 14 августа, когда отмечается Медовый спас, была выше на 50%, чем годом ранее. Показатели за неделю после праздника на 25% упали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

С точки зрению экспертов, в 2019 году выработка меда в ряде российских регионов просела. Кроме того, на продажах меда могла сыграть и история с гибелью пчел. Это произошло, как заявили в Роспотребнадзоре, в связи с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом пишут SM-News.

Напомним, врачи ранее предупредили, что польза от меда значительно преувеличена, и рассказали о безопасном для здоровья количестве продукта. Как подчеркнули эксперты, в меде содержатся препятствующие окислению клеток антиоксиданты, источник энергии — фруктоза и витамины.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров