Траты россиян на мед увеличились почти на 20% в 2019 году

Москва, 22 августа. Граждане России стали больше тратить на мед. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно полученным данным, средний чек россиян при покупке меда вырос на 18% и составил 620 рублей. Чаще всего мед приобретается в таре 1,5-2 литра. Отмечается, что в 2019 году выручка от его продажи 14 августа, когда отмечается Медовый спас, была выше на 50%, чем годом ранее. Показатели за неделю после праздника на 25% упали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

С точки зрению экспертов, в 2019 году выработка меда в ряде российских регионов просела. Кроме того, на продажах меда могла сыграть и история с гибелью пчел. Это произошло, как заявили в Роспотребнадзоре, в связи с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом пишут SM-News.

Напомним, врачи ранее предупредили, что польза от меда значительно преувеличена, и рассказали о безопасном для здоровья количестве продукта. Как подчеркнули эксперты, в меде содержатся препятствующие окислению клеток антиоксиданты, источник энергии — фруктоза и витамины.