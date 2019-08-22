Кучка ядерных навальнят продолжает попытки устроить беспорядки в Москве, уверен Ремесло

Москва, 22 августа. Сторонники скандального блогера Алексея Навального продолжают пытаться устроить новые беспорядки в Москве, заявил член Общественной палаты России Илья Ремесло.

По сведениям юриста, так называемая «оппозиция» в ближайшее время может начать голосить об очередной незаконной акции. Ремесло, ссылаясь на свои источники, сообщил, что либералы могут призывать своих соратников к участию в несогласованной акции 31 августа.

Он напомнил, что ранее либеральная общественность подала заявку на 31 августа, прекрасно зная, что в этот день будет праздник у школьников и первокурсников, и никто в этот день мероприятие не согласует.

При этом член Общественной палаты напомнил, что 17 августа прошла законная акция, и власти давали согласие на проведение митинга 18 и 25 августа. Однако представители оппозиции не воспользовались этим случаем, а решили повторить свой сценарий с беспорядками, добавил Ремесло.

«Ждем заявления от навальнистов по методичке «власть не дает проводить законные мероприятия, поэтому выходим на улицу». Для кучки ядерных сторонников Навального с памятью «как у рыбки» это вполне сойдет», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила в российской столице незаконные митинги после того, как их «независимые кандидаты» не были допущены к выборам. МГИК абсолютно законно отказал некоторым представителям либеральной тусовки: был превышен допустимый порог брака в подписных листах. Например, у правой руки Навального, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в подписных листах не только фигурировали липовые подписи, но и автографы мертвецов. До окончания приема документов от претендентов правоохранители обнаружили в одной из столичных квартир фабрику по рисовке подписей в пользу «оппозиционеров», в том числе Соболь.