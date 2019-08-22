Российский ученый опроверг заявления американских дайверов о разрушении «Титаника»

Лондон, 22 августа. Российский ученый Анатолий Сагалевич опроверг заявления группы американских ученых о том, что знаменитый лайнер «Титаник» ждет разрушение в ближайшем будущем.

По словам Сагалевича, та картина, которую представили участники экспедиции, совершенно не говорит о том, что мир скоро лишится этого артефакта.

«Никогда он («Титаник» – прим. ФАН) не рассыплется. Дело в том, что рассыпается надстройка», — пояснил эксперт в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Он подчеркнул, что это очевидно, ведь ажурная надстройка лайнера сделана из тонкого металла.

«Причем это начало XX века, 12-й год, тогда легированную сталь не применяли, там обычная черная сталь», — добавил Сагалевич.

Специалист обратил внимание, что сам корпус сделан из толстой стали, и, согласно наблюдениям экспедиций российских экспертов, ему разрушение не грозит еще как минимум несколько десятилетий.

«А надстройка и должна была рухнуть. Удивляться нечему», – заключил Сагалевич.

Как сообщалось ранее, отчет американских исследователей-дайверов, совершивших экспедицию к обломкам гигантского парохода, опубликовала фирма Atlantic Productions. По словам участников миссии, корабль подвергся «ужасающим» повреждениям из-за воздействия микроорганизмов и ржавчины.