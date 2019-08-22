Россия отмечает День Государственного флага. ФАН-ТВ

Триколор стал главным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этом году российский флаг отмечает юбилей, поскольку ровно 350 лет назад триколор впервые стал символом России.

Некоторые геральдисты утверждают, что никакого «официального» символического значения у цветов триколора нет. Однако существует множество трактовок, в частности, белый цвет ассоциируется с благородством и откровенностью, синий — с безупречностью, честностью и верностью, а красный — с великодушием, любовью и мужеством.

Традиционно 22 августа во всех регионах России проходят торжественные и праздничные мероприятия.