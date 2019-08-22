Янкаускаса вновь задержали за призывы к участию в незаконных митингах в Москве

Москва, 22 августа. Не допущенного до выборов в Мосгордуму Константина Янкаускаса вновь задержали на территории спецприемника за призывы к участию в незаконных митингах в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, Янкаускасу может грозить уже четвертый арест. Суд в отношении него состоится в ближайшее время.

29 июля Зюзинский районный суд Москвы арестовал Константина Янкаускаса на семь суток за организацию незаконного митинга в столице. 14 августа суд арестовал его в третий раз: на девять суток за призывы к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках в Москве.

Ранее стало известно, что Тверской суд назначил еще 10 суток административного ареста Юлии Галяминой за то, что она призывала граждан к участию в незаконных митингах.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев из-за недействительных подписей и нарушений при сборе автографов избирателей. В число тех, кого МГИК не допустил до выборов, вошли в том числе сторонники скандального блогера Алексея Навального: Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Илья Яшин, а также юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал что основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму была «рисовка». Член общественной палаты РФ Илья Ремесло, в свою очередь, рассказывал о подделке автографов избирателей кандидатами из числа «команды Навального». По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть «автографов» в поддержку Соболь и Гудкова принадлежат умершим. Он также предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы поддержали «независимых кандидатов».

Недовольные решением Мосгоризбиркома представители «оппозиции» стали организовывать несанкционированные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов, при этом пытаясь оказать давление на Мосгоризбирком. Илья Яшин, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов.