Сирия, 22 августа. Бойцы SDF избивают беженок в Хасаке. В Алеппо взорван штаб боевиков «Файлак аш-Шам». В Идлибе боевики альянса «Тахрир аш-Шам» теряют бойцов и военную технику. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Идлибе с воздуха наносит удары по расположениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои с радикалами «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба у Аль-Латамины и Хан-Шейхуна.

Курды: подозреваются в организации подрыва бомбы у штаб-квартиры протурецких боевиков на севере Алеппо, в Хасаке избили семь женщин в лагере для беженцев и заключили под стражу.

ВС Турции: направили в Идлиб конвой подкрепления для радикалов.

Провинция Алеппо

Курдской новостной портал Rojava Network передает сообщения от местных источников о том, что в деревне Ихтималат у штаб-квартиры протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) были слышны звуки перестрелки. Сведений о жертвах пока не поступало, как и подробностей происшествия.

Мощный взрыв произошел возле штаб-квартиры протурецких боевиков группировки «Файлак Аш-Шам» в деревне Дейр-Баллут на севере провинции. Сообщается, что три боевика получили ранения различной степени тяжести, передает новостной Twitter-канала SMM Syria. В установке взрывчатки подозревают курдских радикалов из числа «Освободительных сил Африна», которые проводят на всем севере Алеппо диверсии, направленные против турецкой армии и лояльных ей вооруженных группировок.

Провинция Хомс

Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию с территории Иордани и Ливана за прошедшие сутки, как сообщает Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

1372 сирийца вернулись в страну, среди них 50, включая женщин и детей, прибыли из Ливана через коридоры «Джейдет-Ябус» и «Тель-Каллах», 866 человек из Иордании прошли через контрольно-пропускной пункт «Насиб». Всем беженцам предоставлены места в центрах временного размещения и если требуются помощь медиков и лекарства, а так же продукты и питьевая вода. После того как сотрудники ЦПВС распределят беженцев в места их постоянного проживания, если там не идут боевые действия. Также в поселок Тарин российская сторона ЦПВС направила гуманитарный груз из пятиста индивидуальных пакетов с продуктами

Провинция Идлиб

Новостное агентство Midline News сообщает, что в ходе отступления с юга Идлиба альянс «Тахрир аш-Шам» бросает технику и транспорт. Подразделения САА продолжают свои операции против боевиков в окрестностях города Хан-Шейхун и Аль-Латамина, расширяя свой контроль. САА столкнулась с группами радикалов у Аль-Латамины, где стороны обменялись ударами с применением крупнокалиберной артиллерии. Источник сообщает, что несколько пикапов джихадистов были уничтожены в результате обстрела, ряд террористов погибли или были тяжело ранены. Ожесточенные бои отмечаются также в предместьях городов Маарет-ан-Нуман, Тремала и у поселка Маар-Шурин.

Самолеты ВКС РФ нанесли несколько точечных ударов по укрытиям джихадистов в предместьях Маар-Шурин и в окрестностях города Маарет-ан-Нуман на юге провинции, как сообщило информагентство Step News Agency. ВВС Сирии в свою очередь атаковали укрепления боевиков в предместьях поселка Аль-Тах.

В Хан-Шейхуне начата спецоперация отрядов «Сил Тигра» по зачистке районов от оставшихся радикалов, как передает источник в сети Twitter Levent Kemal. Источник также сообщил, что очередной турецкий конвой с подкреплением для боевиков из тяжелой военной техники продвигается в Идлибе к линии соприкосновения сил.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади неизвестный мужчина застрелили курдского бойца «Демократических сил Сирии» (SDF), после чего скрылся с места преступления, как передал новостной портал Step News Agency.

Курдские радикалы снова расстреливают беженцев в лагере «Аль-Хол». Как стало известно корреспондентам портала Midline News, в печально известном лагере для беженцев вспыхнул конфликт между двумя женщинами и надсмотрщиком. Курдский боец, не задумываясь, открыл огонь, две женщины получили ранения. Причины, по которым возник конфликт, не названы. Но курды также избили еще пять женщин и еще одного ребенка, после чего заключили их под стражу. Обстановка в лагере по-прежнему накаленная. Напомним, что лагерь находится в зоне курдского контроля. В 2018 году в него стекались женщины и дети, которые бежали из зон боевых действий на востоке Сирии, в 2019 году курдские боевики свозили сюда семьи террористов ИГИЛ1. Сотрудник гуманитарных организаций жалуются на антисанитарию и на то, что курдские боевики морят беженцев голодом, не пропуская конвои с провизией. Всего, по данным российских сотрудников Центра по применению враждующих сторон, за все время существования лагеря в нем скончалось от голода или болезней более двухсот детей, который не сумели получить своевременную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.