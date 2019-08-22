Эксперт рассказал, почему в Японии хотят повышения роли России на международной арене

Япония поддерживает более активное вовлечение России в решение международных проблем. Об этом заявили в японском министерстве иностранных дел, комментируя идею возвращения РФ в формат «Большой восьмерки».

Это заявление укладывается в курс нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на улучшение отношений с Россией. Так говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По словам эксперта, Абэ один из немногих политиков, который хотел бы и готов улучшать отношения с нашей страной.

«Необходимо вести диалог и вовлекать Россию, в этом состоит основная позиция нашей страны. Мы будем продолжать обсуждение данного вопроса с другими членами G7», — сообщили в МИД Японии.

Кистанов считает, что Абэ преследует свои цели. Японский премьер хочет заключить мирный договор, а если точнее — он хочет получить северные территории, которыми в Японии называют Южные Курилы.

«Премьер Японии Абэ с президентом России Владимиром Путиным встречался уже 26 раз. Он надеялся, что ему удастся уговорить Путина пойти на уступки в территориальном вопросе. Несмотря на все зигзаги в наших отношениях вокруг этого вопроса, а также критику Абэ в Японии за позицию, направленную на улучшение отношений с Россией, японский премьер все-таки идет по этому пути упорно. Он надеется на то, что до конца своего срока ему удастся здесь что-то сделать. Несмотря на обструкцию со стороны других лидеров «Большой семерки», Абэ регулярно встречается с Путиным», — заявил Кистанов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Глава кабинета министров Японии хочет добиться каких-либо уступок и для этого создает благоприятную атмосферу России, отмечает эксперт. Одним их направлений было экономическое сотрудничество с Россией.

«Абэ предложил известный план Путину в Сочи в 2016 году из восьми пунктов. Это заявление лежит в русле этой политики создания благоприятного климата в российско-японских отношениях, которые позволят японскому премьеру решить эту злополучную проблему», — сказал Валерий Кистанов.

Кроме того, Абэ обеспокоен китайским фактором. По мнению эксперта, в Японии Китай рассматривают как главную угрозу безопасности страны.

«Китай наращивает военную мощь и активность. К тому же в Китае требуют вернуть острова в Восточно-Китайском море. Таким образом, в Японии очень беспокоятся из-за сближения Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, особенно если это будет происходить на основе противостояния японо-американского договора. Поэтому японский премьер хотел бы с такими благожелательными заявлениями способствовать тому, чтобы Россия как-то отошла от Китая и больше сотрудничала с Японией», — добавил собеседник ФАН.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7, который состоится в 2020 году в Вашингтоне. Позже французский президент заявил, что возвращение России в состав G7 зависит от ситуации на Украине.

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если Россия вернется в состав G7. На брифинге он повторил журналистам, что российский лидер Владимир Путин переиграл бывшего американского лидера Барака Обаму по Крыму, что и стало причиной исключения Москвы из «Большой семерки».

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова рассмотреть возможность участия в саммите G7, однако необходимо перевести обсуждение этого вопроса из развлекательного формата в деловой.

Напомним, Россию исключили из G8 после воссоединения РФ и Крыма, которое произошло в ходе законного референдума. Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот, 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией, однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».