Служба такси требует от «оппозиционеров» возместить ущерб от незаконных митингов в Москве

Москва, 22 августа. Служба заказа такси «М.Такси» подала иск в суд на незарегистрированных на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей Илью Яшина, Юлию Галямину и Александра Соловьева. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте московского суда общей юрисдикции.

Исковое заявление с требованием возместить ущерб от незаконных митингов в Москве было зарегистрировано 22 августа. Истцом выступает ООО «М.Такси коммуникации». Иск был подан в связи с простоем транспортных средств во время несанкционированных митингов так называемой «оппозиции» 27 июля и 3 августа.

Ранее столичный метрополитен подал иск с требованием возместить убытки к так называемым «оппозиционерам», которые призывали к массовым беспорядкам на несогласованном митинге в столице. Кроме того, известный московский ресторан «Армения» в центре Москвы подал иск на 550 тыс. рублей к организаторам несогласованного митинга.

Напомним, 27 июля в столице прошел несогласованный с властями города митинг. Участники этого сборища вели крайне агрессивно и провоцировали сотрудников полиции. Однако правоохранители работали профессионально и делали все возможное для обеспечения безопасности жителей столицы. Еще одна несанкционированная сходка «оппозиции» прошла 3 августа.

Соратники скандального блогера Алексея Навального начали активно призывать горожан к участию в незаконных митингах после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала штаб по рисовке подписей.