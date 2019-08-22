Главные новости 22 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 22 августа.

Доследственная проверка началась после пожара на теплоходе «Петр Чайковский», который загорелся в Северной столице. СКР начал проверку после пожара с одним погибшим на теплоходе в Петербурге.

На взлетно-посадочной полосе калифорнийского аэропорта Оровилль сгорел самолет марки Cessna Citation, сообщает полиция. Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии.

Украинские диверсанты попали на собственное минное поле в Донбассе, пытаясь пробраться на территорию ДНР. Группа украинских военных подорвалась на собственных минах в Донбассе.

Игорь Крутой прокомментировал слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте с ним из-за фестиваля «Новая волна». Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны».

Живущий в Германии российский программист жалуется на насилие со стороны беженцев и на запрет перевести сына в русскую школу. Русская семья попросила у властей РФ защиты от насилия в Германии.

Украинский журналист Бутусов заявил о необходимости «готовиться к войне с Россией». Украинский журналист призвал Киев готовиться к «объявлению войны» России.

Обезвоженная, голодная, напуганная, но живая. Пятилетняя Зарина Авгонова после трех суток в лесу наконец-то нашлась. Блуждая в темноте, волонтеры поисково-спасательных отрядов не прекращали поиски ни на минуту и не теряли надежду. Жизнь пятилетней девочки, потерявшейся в лесу, охраняла медведица. ФАН-ТВ.

Корреспонденты ФАН вместе с правительственной армией САР вошли в освобожденный от боевиков город Хан-Шейхун провинции Идлиб. Корреспонденты ФАН вместе с армией Сирии вошли в освобожденный Хан-Шейхун.

«Силы Тигра» вошли в Хан-Шейхун, турецкий наблюдательный пункт в Хаме в осаде САА, Ирак обвинил Израиль в ударах по проиранскому ополчению. Сирия итоги за сутки на 22 августа 06.00: армия Сирии вступила в Хан-Шейхун, турки оказались в осаде под Муреком.

Развитие беспилотного транспорта приведет к сокращению на 60% числа водителей разных транспортных средств к 2030 году. Эксперт предрекла России будущее фильма «Интерстеллар».