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Появилось видео танцующей лезгинку Захаровой

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Появилось видео танцующей лезгинку Захаровой

Москва, 22 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019».

Российский дипломат посетила секцию обучения кавказкам танцам. Захарова вышла танцевать в круг и под аплодисменты окружающих станцевала вместе с профессиональным танцором.

Танец, видео которого появилось на официальной странице дипломатического ведомства в микроблоге Twitter, поразил интернет-пользователей Рунета. Комментаторы восхитились хореографическими способностями Захаровой.

«Молодец», — написал пользователь с ником Oksinay.

«Маша у нас супер», — добавил Vfulfufxb2009.

«Рашен Маша грациозна и умна, и красива, и стройна», — написал автор с ником P8SJ209fEwBJiUK.

Юзеры также вспомнили танец бывшего премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая присоединилась к танцу африканских школьников во время визита в ЮАР в прошлом году. Они посоветовали британскому политику взять уроки танца у Захаровой.

«Терезе Мэй надо у Марии уроки танца взять», — написал комментатор t3kl9NtFqxVLlXH.

«Это вам не Тереза Мэй! Пошлите ей запись , пусть поучится!» — добавил bulava968.

Напомним, это уже не первый танцевальный экспромт Захаровой. Три года назад дипломат на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН станцевала «Калинку», что вызвало бурный отклик в соцсетях.

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