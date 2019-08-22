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Трех полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в Екатеринбурге

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Трех полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 августа. Трем полицейским предъявлено обвинение в групповом изнасиловании девушки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области. 

Сообщается, что инцидент произошел ночью 18 августа. По версии следствия, трое сотрудников УМВД по Екатеринбургу изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле. Подозреваемых задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.

Задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ «Изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Отмечается, что работа по данному делу продолжается, следователи выполняют комплекс действий по сбору и закреплению доказательственной базы. В управлении СК по региону также добавили, что в ходе расследования будут установлены все детали преступления. Для этого будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел.

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Источник: сайт СУ СК РФ по Свердловской области
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