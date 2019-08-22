Эксперт рассказал, чем робот «Федор» может заниматься на МКС

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин считает, что робота Федора отправили на МКС для отработки его движений в невесомости.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала с «Байконура» к МКС. Внутри космического аппарата находится робот «Федор» или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). После стыковки, которая состоится 24 августа, российский космонавт Александр Скворцов проведет с «Федором» несколько экспериментов, однако каких — пока не сообщается. Возвращение робота планируется 7 сентября.

Сам андроид состоит приблизительно из 15 тысяч деталей, половина из которых была создана в России. Остальные собирались в Японии, Германии, Швейцарии, США и других странах. Рост робота составляет 180 сантиметров при весе в 160 кг. «Федор» может автономно управляться посредством оператора на довольно большом расстоянии.

Комментируя ситуацию, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «в настоящее время пока нет острой необходимости в отправке антропоморфного робота к МКС».

«Там ему пока делать нечего, но, тем не менее, мы движемся к тому, что вся наша жизнь будет роботизирована и к нам придет искусственный интеллект (ИИ). Я думаю, что сейчас на МКС будут отрабатываться самые минимальные эксперименты — поведение андроида в невесомости, его способность отталкиваться от стен станции, взаимодействие с экипажем, может быть даже выход в открытый космос», — говорит эксперт.

Но в то же время собеседник ФАН недоумевает, если робот-спасатель «Федор» изначально создавался для оказания помощи космонавтам, зачем его сделали антропоморфным. Ноги в космическом пространстве ему не помогут, а скорее даже будут мешать.

«Для того, чтобы производить работы на станции, в невесомости, роботу не обязательно быть похожим на человека. Это уже излишество. В перспективе опять же не человекоподобные могут работать на Луне. Они там могут бурить какие-нибудь штольни, собирать лунный грунт, перерабатывать породу, выделять гелий-3, строить лунные станции и т.д. Но даже там им не нужны ноги. А человекоподобный андроид — это излишество, некая дань моде, нашему мышлению, психологии. Нам привычней рядом с собой видеть что-то похоже на человека, нам так спокойней», — продолжил Галкин.

Тем не менее, испытания роботизированной техники в космической среде нельзя назвать чем-то противоестественным. Скорее наоборот, за космическими роботами, а возможно и целыми станциями будущее.

«Я как раз делаю кино по поводу Луны и в нем умные дядьки-академики говорят, что все космические процессы будут роботизированы и человек там нужен только для того, чтобы что-то поправить, если что-то сломалось и проконтролировать. Сейчас же существуют целые автозаводы, где сидят два человека, а все остальное делают роботы. За роботами будущее, космос уже сейчас принадлежит им, ведь именно при их помощи мы достигли значительно больших результатов, нежели с помощью космонавтов», — говорит Галкин.

И действительно, связь на Земле уже давно обеспечивают спутники на орбите. Прогнозы погоды также составляются на основе данных, присланных со спутников, впрочем, как и данные о лесных пожарах и т.д. Все самые значимые исследования космического пространства проводились роботами.

«Все чего мы достигли, что космос дал человеку — все это достигнуто благодаря роботам. Все исследования, освоение космоса — это дело рук автоматов и ИИ», — заключил эксперт.

Напомним, «Федор», который отправился в космос с космодрома «Байконур», сказал перед стартом «Поехали!», процитировав первого космонавта Юрия Гагарина. Трансляция состоявшегося 22 августа запуска размещена на сайте Роскосмоса.