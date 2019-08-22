Погребинский заявил, что дипломатов на Украине готовят «откровенные фашисты»

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил, почему директор Дипломатической академии при украинском МИД Сергей Корсунский именно сейчас поднял вопрос о необходимости размещения на Украине военной базы США и разработке Киевом ракетного оружия дальнего радиуса действия, «способного поражать глубокий тыл России».
По словам Корсунского, Киеву сегодня необходимо составить перечень пунктов, по которым он был бы полезен и нужен Вашингтону. В первую очередь в этот перечень должны войти вопросы безопасности, поскольку США не сталкивались напрямую с «российской агрессией», а Украина сталкивалась, потому может быть полезна американцам, заявил глава Дипакадемии украинского МИД. Его слова обсуждали в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Это не Украина говорит, а представитель старой элиты, который опасается, что новый режим начнет выстраивать способ миролюбивого варианта сосуществования с Россией. Он опасается и делает все возможное, чтобы этого не произошло. Но вы, говоря о нем, как о представителе украинского истеблишмента, показываете на многомиллионную аудиторию, что вот такие уроды живут на Украине и собираются ставить базы, ракеты и так далее. Это не Украина, это эти уроды», — заметил Михаил Погребинский в эфире российского политического ток-шоу.
По словам украинского политолога, на протяжении почти 20 лет в Дипакадемии МИД Украины воспитывались откровенные фашисты.
«Я бы мог назвать вам несколько фамилий этих откровенных фашистов, которые там преподают. Они жили своей жизнью и при Януковиче, были послами. Да, есть такие люди — убежденные враги России, готовые сами умереть, чтобы ее похоронить. Но есть и те, которые говорят, что Россия враг не потому, что они готовы умереть в борьбе с ней — они не идиоты, а потому, что хотят сохранить тот вариант развития страны, в котором у них есть место. Если мы будем двигаться в сторону мирных договоренностей, то таким людям не будет места, их уволят с работы», — объяснил Погребинский.