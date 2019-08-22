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Погребинский заявил, что дипломатов на Украине готовят «откровенные фашисты»

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Погребинский заявил, что дипломатов на Украине готовят «откровенные фашисты»

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил, почему директор Дипломатической академии при украинском МИД Сергей Корсунский именно сейчас поднял вопрос о необходимости размещения на Украине военной базы США и разработке Киевом ракетного оружия дальнего радиуса действия, «способного поражать глубокий тыл России».

Погребинский заявил, что дипломатов на Украине готовят «откровенные фашисты»

По словам Корсунского, Киеву сегодня необходимо составить перечень пунктов, по которым он был бы полезен и нужен Вашингтону. В первую очередь в этот перечень должны войти вопросы безопасности, поскольку США не сталкивались напрямую с «российской агрессией», а Украина сталкивалась, потому может быть полезна американцам, заявил глава Дипакадемии украинского МИД. Его слова обсуждали в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это не Украина говорит, а представитель старой элиты, который опасается, что новый режим начнет выстраивать способ миролюбивого варианта сосуществования с Россией. Он опасается и делает все возможное, чтобы этого не произошло. Но вы, говоря о нем, как о представителе украинского истеблишмента, показываете на многомиллионную аудиторию, что вот такие уроды живут на Украине и собираются ставить базы, ракеты и так далее. Это не Украина, это эти уроды», — заметил Михаил Погребинский в эфире российского политического ток-шоу.

По словам украинского политолога, на протяжении почти 20 лет в Дипакадемии МИД Украины воспитывались откровенные фашисты.

«Я бы мог назвать вам несколько фамилий этих откровенных фашистов, которые там преподают. Они жили своей жизнью и при Януковиче, были послами. Да, есть такие люди — убежденные враги России, готовые сами умереть, чтобы ее похоронить. Но есть и те, которые говорят, что Россия враг не потому, что они готовы умереть в борьбе с ней — они не идиоты, а потому, что хотят сохранить тот вариант развития страны, в котором у них есть место. Если мы будем двигаться в сторону мирных договоренностей, то таким людям не будет места, их уволят с работы», — объяснил Погребинский.

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