Появилось видео первого полета российского беспилотника «Форпост-Р»

Москва, 22 августа. Российский беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» совершил первый полет. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, на данный момент завершаются испытания БПЛА. С 2020 года начнется серийная поставка этого комплекса в войска, которая реализуется в рамках заключенного контракта между МО России и Уральским заводом гражданской авиации.

«Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство также показало видеозапись, на которой запечатлен полет «Форпост-Р». Кадры с беспилотником появились в официальном аккаунте Минобороны РФ в Facebook.

Отмечается, что БПЛА был изготовлен из конструкционных материалов отечественного производства. Беспилотник оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, линией связи, а также наземным комплексом управления и ПО российского производства. В ведомстве добавили, что работает «Форпост-Р» на отечественном двигателе АПД-85.

В Минобороны рассказали, что благодаря новым разработкам комплекс может вести круглосуточную разведку с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Отмечается, что такие возможности являются уникальными для беспилотников данного класса. Радиус применения комплекса увеличен на 100 километров, также комплекс обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Продолжительность полета БПЛА — 18 часов, высота — до шести тысяч метров.