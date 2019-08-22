Директор Вайкуле пояснил слухи о конфликте певицы с Крутым

Москва, 22 августа. Российский композитор Игорь Крутой рассказал о конфликте с певицей Лаймой Вайкуле из-за места проведения фестиваля «Новая волна». Однако директор артистки Алексей Яковлев представил свою версию произошедшего.

По словам Крутого, конфликт с Вайкуле произошел из-за того, что она организовала фестиваль «Рандеву» в Риге на те же числа, что и «Новая волна». Композитор отметил, что, если певица считает свое поведение порядочным и приличным, то «бог ей судья», передает «Царьград».

«Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу, — пояснил он свою позицию в интервью «Аргументам и фактам». — Каждый из нас живет по своей совести».

Директор Вайкуле пояснил слухи о конфликте с Крутым, изложив свою версию.

«Никакого конфликта нет, — заверил он журналистов. — «Новая волна» ушла, Лайма пришла».

Напомним, до 2014 года фестиваль «Новая волна» ежегодно проходил в Латвии. Однако после запрета местных властей въезда в страну некоторым российским артистам конкурс был перенесен в Сочи. Крутой планировал вернуть конкурс в Юрмалу и обсуждал вопрос с местными властями, однако Вайкуле организовала собственный фестиваль на занятые «Новой волной» даты. Сама певица заверила, что это администрация города предложила ей создать фестиваль, пишет «Вечерняя Москва».

Форматы «Новой волны» и «Рандеву» похожи, однако в первом случае проводится конкурс, а во втором — просто выступают популярные исполнители.