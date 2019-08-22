Журналист из Центральноафриканской Республики Фиакр Салабе посмотрел разоблачение фильма CNN, которое несколько дней назад выпустило Федеральное агентство новостей, и заявил, что американские журналисты обманули его. Об этом он написал в Twitter.

Vous m'avez personellement dit que vous faites un reportage sur la vie en Centrafrique et non sur les Russes. Comment peut on vous faire confiance maintenant?

Stop fake Newshttps://t.co/lDVheIqPta — Fiacre Salabe (@fiacre_salabe) August 21, 2019

«Вы говорили мне, что пишете о жизни в ЦАР, а не о русских. Как вам после этого доверять? Хватит лживых новостей», — написал у себя в Twitter Салабе.

Напомним, ранее ФАН опубликовало видео-интервью с героями расследования CNN, с которыми удалось пообщаться стрингерам агентства. Два жителя деревни Ява — Родригес Бобосси и Эритье Банале — признались корреспондентам, что Кларисса Уорд заплатила им по 100 долларов США за ложь на камеру. Нужно было сказать, что российские гражданские инструкторы и геологи в прошлом году приехали в Яву в поисках алмазов, и теперь сотни местных жителей работают на них: просеивают песок в поисках полезных ископаемых, а потом отдают добытое российским агентам. На самом же деле, как указали молодые люди, россиян в этой местности нет.

И это не первый случай, когда группа американских журналистов пыталась подкупить центральноафриканцев. В Банги они устроили целый кастинг: порядка 20 местных получили предложение заработать на фейке. Внештатным корреспондентам ФАН удалось пообщаться с одним из них. Максим Моконго рассказал, что Уорд и ему предлагала 100 долларов за ложь о российской миссии.

Журналисты CNN Кларисса Уорд, Себастьян Шукла и Тим Листер ездили в ЦАР дважды в период с мая по август этого года. Первый же визит не оставил сомнений о целях этой командировки: они готовят очередную провокацию, в центре которой окажутся россияне.

На это указывает и послужной список американцев. Все трое знамениты своей работой в горячих точках Ближнего Востока, где выжить им помогало ЦРУ. Листер и Шукла также отметились совместным фейком о российских социологах в Судане. Аналитику ученых выдали за вмешательство во внутриполитические процессы страны.

В конце концов в августе CNN опубликовал расследование, которое подтвердило все подозрения. Коллаж из фейков и домыслов прокомментировал и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он указал на нечистоплотность журналистов: они нарушили несколько законов ЦАР и России, а их репортаж из Молькино, где размещена военная база РФ, содержит явные признаки шпионажа.