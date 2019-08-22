Брат Любови Соболь мог делиться опытом Евромайдана с организаторами беспорядков в Москве

Москва, 22 августа. Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина попросили проверить возможную причастность активного участника Евромайдана к организации беспорядков в Москве. Речь идет о брате не допущенной к выборам в МГД Любови Соболь Григории Мусатове.

Обращение на имя председателя СК РФ направил бывший муниципальный депутат по московской Якиманке Дмитрий Захаров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом Захаров не исключил, что Мусатов мог не только делиться с родственницей, «как вражьими технологиями на конституционный строй покушаться, режим как шатать, но мог еще вообще по-вредительски это дело на практике отрабатывать».

Именно поэтому, по его мнению, следователям обязательно нужно проверить возможную причастность Мусатова к запрещенным акциям в Москве, и при необходимости привлечь его к ответственности, пишет «Журналистская правда».

Напомним, несогласованные митинги не допущенные к выборам в Мосгордуму «оппозиционеры» провели 14 июля, 27 июля и 3 августа. Эти акции вылились в беспорядки, из-за провокаторо пострадали несколько сотрудников полиции и Росгвардии. В общей сложности на незаконных сборищах были задержаны почти 1,7 тыс. человек.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что «оппозиционеры» занимаются самым настоящим шантажом и давлением на избиркомы. Ведь вместо того, чтобы обращаться в суд из-за своего недопуска к выборам, они решили подвергать угрозе москвичей.

Причем отказ был абсолютно законным. В подписных листах этих кандидатов были найдены подписи мертвых москвичей, и это самая настоящая фальсификация. Активно набирала сторонников на кладбище юрист ФБК Навального Любовь Соболь. Она также организовала подпольную фабрику по производству поддельных автографов избирателей в свою поддержку.