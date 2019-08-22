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Мефедов будет участвовать в обмене между Россией и Украиной, сообщил его адвокат

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Мефедов будет участвовать в обмене между Россией и Украиной, сообщил его адвокат

Киев, 22 августа. Россиянину Евгению Мефедову, арестованному по обвинению в сепаратизме, изменили меру пресечения, сообщил адвокат мужчины Валентин Рыбин. По его словам, Мефедов будет участвовать в обмене удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

«Суд состоялся. Изменили (меру пресечения – Прим. ФАН). Он будет участвовать в обмене», — сказал Рыбин в беседе с РИА Новости.

Мефедов 2 мая 2014 года находился в одесском Доме профсоюзов, где вместе с активистами «антимайдана» укрылся от радикалов. Тогда националисты подожгли здание и не выпускали людей, в результате случившегося погибли 48 человек.

Россиянин получил сильные ожоги, попал в реанимацию, а оттуда его отправили в СИЗО. Его ранее обвиняли по делу о беспорядках в Одессе, но в сентябре 2017 года «за недоказанностью преступления» суд признал его невиновным. Однако в тот же день его арестовали по новому обвинению — в сепаратизме.

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Источник: РИА Новости
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