Экс-депутат Рады объяснил, от кого зависит тюремный срок для Порошенко

Депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Мураев стал настоящим открытием в нынешнем политическом сезоне на Украине. Он выступает за возвращение полноценных торговых взаимоотношений между Москвой и Киевом, за внеблоковый статус Украины, которая по его идее должна стать мостом между ЕС и ЕАЭС. Мураев критически высказывался о расколе в украинской церкви. Он неоднократно призывал власти Украины к освобождению журналиста Кирилла Вышинского и, в отличие от многих украинцев, поддержал героический экипаж рейса Москва — Симферополь, который при аварийной посадке на кукурузном поле спас всех пассажиров.

Евгений Мураев предпринял попытку выдвинуться в президенты Украины, но в последний момент принял решение отдать свой политический капитал в адрес более сильного, на его взгляд, кандидата, а на парламентских выборах стал одним из лидеров не прошедшего в Раду «Оппозиционного блока» (не путать с парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь»). Ранее Мураев был владельцем телеканала NewsOne, а с недавних возглавляет быстро развивающийся телеканал «Наш». Мураев также является лидером партии «Наши».

Кроме того, политик славится своими острыми высказываниями в адрес украинских властей, и, похоже, это не прошло для него даром. 21 августа Мураева пригласили на беседу в Службу безопасности Украины. Своими впечатлениями он поделился в Facebook.

«Ощущение, что побывал на бесплатном концерте «95-го квартала», — припомнил он прошлое место работы президента Украины Владимира Зеленского. — Законченное покушение на государственную измену — это я. Больше сказать пока не могу, а то следствие, инициированное колобками, пострадает».

Сразу после выхода Евгения Мураева с допроса в СБУ специально для Федерального агентства новостей с ним побеседовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян.

—Что от вас хотела СБУ? В чем вас подозревают?

— Пока я прохожу как свидетель. Речь идет о «законченном покушении на государственную измену». Дело высосано из пальца, как обычно. Уверен, что у него нет никаких юридических перспектив. Но в случае предъявления подозрения единственная мера пресечения — содержание под стражей. Это касается работы СМИ. Моего бывшего телеканала (NewsOne). Больше ничего сказать не могу.

— Кстати, о вашем нынешнем телеканале «Наш». Известный украинский журналист Дмитрий Гордон продолжит вести на нем свою авторскую программу?

— У него нет авторской программы. Ситуативно бывает у нас.

— Вас удивило, что Гордон в финале парламентской кампании внезапно начал вас поддерживать в плане: «Голосуйте лучше за «Оппозиционный блок», а не за «Оппозиционную платформу — За жизнь»?

— Нет, не удивило. Все люди имеют личные предпочтения и убеждения. Мои Дмитрий знает, они искренние, а у (сопредседателя «Оппозиционной платформы») Виктора Медведчука — конвертируемые в бизнес-направление. Такой себе [американский финансист Джордж] Сорос. Доверие обращает в личную выгоду. Здесь это гораздо сильнее заметно. Когда было реально тяжело и опасно, он прятался в своих схронах. Когда стало безопасно, и он по бизнесу стал ориентироваться на [экс-президента Украины Петра] Порошенко, — вылез.

— Как вы думаете, Андрей Портнов (украинский политик, инициирующий судебные иски против Петра Порошенко. — Прим. ФАН) своего добьется? Портнов, похоже, объявил вендетту Порошенко и не намерен останавливаться, пока его не посадит. Есть ли вообще кто-то, кто способен сегодня посадить Порошенко? Верите ли вы в подобную перспективу?

— Думаю, Андрей лучший специалист, и команда у него профессиональная. Посадит или нет, зависит в том числе и от позиции американцев. Сложно предсказать, ведь там все тоже неоднородно, есть различные центры влияния. Материалов и доказательств [для посадки Порошенко] точно хватит, а вот политической воли — не уверен.

— Президентские и парламентские выборы позади. Как вы считаете, акции устрашения и запугивания в адрес журналистов и телеканалов с момента начала работы новой Верховной рады завершатся? Сможет ли Владимир Зеленский обуздать радикалов? Есть ли у него на это силы и воля?

— Радикалов не существует — это организованная властью форма воздействия на инакомыслящих. В том числе направленная на подчинение СМИ и «отжатие» бизнеса. Универсальная, эволюционировавшая форма «титушек» (проплаченных властью боевиков. — Прим. ФАН). Какой смысл в обуздании радикалов, если ими можно управлять и их направлять?

— Верите ли вы что обвиненный на Украине в госизмене журналист Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу? Есть ли для этого предпосылки?

— Он политический заложник. Зависит от массы факторов и обстоятельств. Закона здесь нет.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее? Будете ли вы реформировать телеканал «Наш»?

— Есть такие мысли. Канал находится под санкциями (властей Украины). Президент Порошенко подписал решение СНБО от 18 марта. Нацсовет подал еще в апреле в суд на отмену лицензии, в отличие от каналов Медведчука. Да и форматы хотелось бы поменять, запустить все технические возможности и реализовать то, ради чего его строили, но на что не хватило времени.

— А что насчет перспектив движения «Наши»? Вы идете вместе с ним на местные выборы?

— Я точно нет, а однопартийцы собираются. Буду поддерживать. Партия должна строится снизу и начинать как раз с местных выборов, тогда есть механизм формирования команды в Верховную раду и в исполнительную вертикаль.

— Можете ли вы предложить дорожную карту по возвращению нормальных взаимоотношений между Россией и Украиной? Что нужно сделать в этом направлении?

— Перестать быть инструментом в руках Госдепа и транснационалов (транснациональных корпораций. — Прим ФАН). Вернуть себе субъектность и самостоятельных людей в политику.