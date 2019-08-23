Сирийское правительство открыло гуманитарный коридор Суран

Дамаск, 23 августа. Сирийское правительство объявило об открытии гуманитарного пункта в районе Суран в северной части Хамы, который позволит гражданам, желающим покинуть контролируемые террористами районы в провинциях Хама и Идлиб, перейти в контролируемые Сирией зоны.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальный источник в министерстве иностранных дел и эмигрантов САР заявил, что в рамках внимания к положению граждан и упрощению их жизненной ситуации в связи с деятельностью террористических групп, Сирия объявляет об открытии гуманитарного перехода в районе Сурана в северной части Хамы. Таким образом правительство дает возможность гражданам покинуть регионы, находящиеся под контролем террористов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник указал, что этот коридор и сотрудники, предоставленные сирийским правительством, будут обеспечивать все потребности граждан. В том числе, их обеспечат жильем, питанием и медицинскими препаратами.

Абир Абу Хаджар, директор по социальным вопросам в Идлибе, сказал, что автомобили Сирийского Красного Полумесяца готовы к тому, чтобы в случае острой медицинской помощи перевозить людей в больницы для лечения, НПО также готовы круглосуточно принимать граждан, желающих въехать через контрольно-пропускной пункт.

Абу Хаджар объяснил, что силы безопасности сирийских провинций Идлиб и Хама подготовили десятки автобусов для перевозки граждан в центры временного проживания.

Ранее сообщалось, что мирные сирийцы смогут покинуть Идлиб через гуманитарный коридор в селе Суран.

Напомним, что сирийской правительственной армии накануне удалось освободить стратегически важный населенный пункт Хан-Шейхун, расположенный в южной части Идлиба. Сирийские войска продолжают ожесточенные бои с террористами.