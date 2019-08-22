В Кремле заподозрили умышленное накаливание ситуации в СМИ из-за ЧП под Северодвинском

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Кремль, 22 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что вокруг ЧП под Архангельском кто-то пытается умышленно накалить информационный фон.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о трагедии в Архангельской области. Они указали представителю Кремля на данные от неких местных врачей, которым «предстоит лечить людей, получивших дозу облучения». Собеседники СМИ заявили, что им якобы запрещено разглашать эту информацию. Пресс-секретарь президента России поставил под сомнение эти материалы, указав на ненадежность источников.

«Мне не известно об этом. Я не знаю о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они, — пояснил он свою позицию журналистам. — Обезличенно в данном случае нельзя говорить… «Архангельские врачи говорят» — это же такое достаточно абстрактное выражение, «архангельские врачи», а [президенту России Владимиру] Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную и нет никаких оснований не доверять этой информации».

В Кремле при этом заподозрили умышленное накаливание ситуации в СМИ из-за ЧП под Архангельском.

«А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности, — поделился соображениям пресс-секретарь российского лидера. — Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?»

Напомним, 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Трагедия произошла на полигоне Минобороны под Северодвинском. Жертвами произошедшего стали пять человек. Исследования специалистов на месте ЧП показали, что радиационный фон в норме.