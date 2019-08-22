Песков назвал законными иски московских компаний к организаторам беспорядков в столице

Москва, 22 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал иски на 13 млн рублей, поданные к организаторам несогласованных акций в Москве.

«Эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права, будь то коммерческие или иные. Допустимо в рамках закона, имеет право на существование», — подчеркнул представитель Кремля.

По последним данным, иски с требованием возместить ущерб из-за массовых беспорядков 27 июля были поданы к организаторам запрещенной акции от ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор». Кроме того, сегодня стало известно, что с исковым заявлением выступил и Московский метрополитен. Сумма, указанная в иске, пока не уточняется.

Напомним, несогласованные митинги не допущенные к выборам в Мосгордуму «оппозиционеры» успели провести 14 июля, 27 июля и 3 августа. В итоге усилиями провокаторов они вылились в погромы и беспорядки, пострадали несколько сотрудников полиции. В общей сложности на них были задержаны почти 1,7 тыс. человек. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала такие действия «политиков», которых сняли с предвыборной гонки, шантажом и давлением на избиркомы. Им отказали абсолютно законно, но вместо того, чтобы пытаться доказать свою правоту в суде, «либералы» предпочли подвергать угрозе москвичей и устраивать эти сборища.

Накануне нарушения в подписных листах недопущенных кандидатов в МГД прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что в документах были найдены мертвые души — подписи давно умерших москвичей, и это не может быть ошибкой, это самая настоящая фальсификация.

Больше всего, к слову, по части подписей мертвецов отличилась протеже блогера Навального Любовь Соболь. Кроме того, она организовала подпольную фабрику по производству поддельных автографов избирателей в свою поддержку.