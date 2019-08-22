Сокращение числа желающих вступить в НАТО назвали «отрезвлением» украинского общества

Примерно 41% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. При этом безопасность во внеблоковом статусе Украины видят около 36% населения. Такие цифры приводит фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива вместе с Киевским международным институтом социологии.

В декабре 2018 года вступление в НАТО поддерживали 46,1% украинцев, а внеблоковый статус Украины — 24,1%.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя цифры опроса, заметил тенденцию «отрезвления» в украинском обществе.

Согласно данным опроса, 7,4% украинцев видят гарантом обеспечения безопасности страны военный союз с Россией и другими странами СНГ. В конце прошлого года военный союз с РФ и странами СНГ поддерживало чуть меньше опрошенных — 7,2%.

По мнению Коротченко, панацея Украины по вступлению в НАТО уже не выглядит столь привлекательной. Главные проблемы Украины находятся внутри страны: некомпетентное руководство, коррупция, воровство, война на юго-востоке страны, неэффективная модель государственного управления.

«Очевидно, что осознание этих факторов влияет на изменение предпочтений украинских граждан. Конечно, цифры все равно большие за вступление в НАТО, несмотря на то, что они и имеют тенденцию к уменьшению. Но, на мой взгляд, это трезвое осознание, что никто за Украину не будет решать никакие проблемы. И никто не будет решать проблемы за Украину, связанные с обеспечением ее безопасности. Главные угрозы Украины — это коррупция и некомпетентное руководство, и тот факт, что олигархи вроде Игоря Коломойского и экс-президента Украины Петра Порошенко выбирают внешнеполитический вектор страны», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, военный эксперт отмечает, что результаты опроса не повлияют на отношение правящей украинской элиты к вступлению в НАТО.

«Политическую элиту Украины не интересует мнение собственного народа и его выбор», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал нормативный правовой акт, который закрепляет сотрудничество между Киевом и Североатлантическим альянсом. Украина взяла курс на вступление в НАТО в 2014 году. Страна должна обеспечить совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отмечал, что страна может стать членом НАТО в течение 20 лет.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович не видит шансов у Украины вступить в НАТО и ЕС в ближайшие годы.