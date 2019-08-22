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Последние две косатки и шесть белух освобождены из бухты Средняя

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Последние две косатки и шесть белух освобождены из бухты Средняя

Москва, 22 августа. Ученые ВНИРО и специалисты по выпуску животных из бухты Средняя начали четвертый этап совместной операции. В четверг двух заключительных косаток из десяти и шесть белух увезли из адаптационного центра, сообщает ФАН.

«Состояние животных, которым предстоит дальняя дорога, оценивается ветеринарами как удовлетворительное. За ними, как и в предыдущие разы, в течение всей дороги будет вестись профессиональное наблюдение ветврачей, ученых ВНИРО и тренеров», — рассказали в пресс-службе ВНИРО. 

Последние две косатки и шесть белух освобождены из бухты Средняя

Животных на специальных носилках благополучно поместили в транспортировочные ванны, расположенные в трейлерах. Автоколонна в сопровождении машин ГИБДД уже отправилась в Хабаровск. Завтра во второй половине дня косаток и белух погрузят на баржу, и следующий этап пути животные пройдут по реке Амур до Николаевска-на-Амуре. 

Как ранее рассказывало ФАН, это последние две косатки — самец Форест и самка Харя, которые оставались в адаптационном центре бухты Средняя. Вместе с ними «китовую тюрьму», как окрестили место заточения СМИ, покинули шесть белух, дальше ученым предстоит вывезти еще 81 белуху. 

Последние две косатки и шесть белух освобождены из бухты Средняя

После выпуска за адаптацией животных к естественным условиям следят с помощью спутниковых меток: к плавнику каждого животного пластиковыми фиксаторами прикреплен чип. К мониторингу за животными уже присоединился ряд экологических общественных организаций, входящих в коалицию «За свободу косаток и белух», независимые эксперты, представители Greenpeace России. Ученые и экологи обмениваются информацией о местонахождении животных и их поведении, фото и видеоданными. К наблюдению привлечены также местные рыболовецкие артели и территориальные органы Росрыболовства.

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