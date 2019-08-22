Эксперт назвал грабежом предложение «Нафтогаза» запастись топливом на зиму по летней цене

«Нафтогаз» предложил украинцам запастись газом «по фиксированной летней цене», чтобы пережить предстоящую «трудную зиму». Украинский эксперт Александр Скубченко объяснил, почему это очередной грабеж населения.

«Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней цене, а использовать его зимой», — написал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Комментируя это предложение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», украинский общественный деятель Александр Скубченко напомнил, что «Нафтогаз» не является продавцом газа для населения, только для предприятий.

«Чтобы вот эта инициатива состоялась, чтобы купить по летней цене объем газа на весь отопительный сезон, то есть на шесть месяцев, нужно заключить допсоглашение с «Нафтогазом». На одно хозяйство нужно в среднем не более 25 тысяч кубов. Это около двух тысяч долларов. А сколько у нас на Украине домохозяйств, которые могут себе позволить заплатить две тысячи долларов за отопительный период? Так, может быть, сразу к инициативе банки подключить? Мол, берите кредиты на газ. А во-вторых, Коболев говорит: «Покупайте по низкой летней цене». Извините, газ у нас с 2016 года, когда ввели так называемый рынок газа, когда Укргаздобыча добывает газ с рентабельностью в 200% и продает его населению по формуле, будто купили в Германии и доставили на Украину, подорожал на 1080%. Какая это низкая цена? Это просто грабеж! Цена на газ у нас — это налог на жизнь на Украине», — объяснил Скубченко.

Напомним, ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что украинцев ждет «трудная зима» из-за разногласий «Газпрома» и «Нафтогаза» по транзиту российского голубого топлива через территорию Украины. Он предупредил, что сложившаяся неопределенность может оказать крайне негативное влияние на ситуацию с газовым рынком на Украине, что может привести к перебоям со снабжением потребителей.