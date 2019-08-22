Лидеры Франции и Финляндии под впечатлением от Путина перешли на русский

Буквально через день после российско-французских переговоров на высшем уровне президент России посетил 21 августа Финляндию. И вновь это был рабочий визит, то есть встреча для решения конкретных и не терпящих отлагательства вопросов.

Но если с поездкой Владимира Путина на Лазурный берег накануне встречи там лидеров «Большой семерки» особых вопросов не возникало: «коллективный Запад» предлагал «русскому медведю» уже не «платить и каяться», а просто вернуться к «докрымскому статусу», и это было подтверждено желанием Эммануэля Макрона и Дональда Трампа вернуться к формату G8, — то какие срочные и важные дела сразу после этого могли привести Владимира Владимировича в «страну тысячи озер», можно лишь догадываться.

Как известно, после Второй мировой войны, на исходе которой Финляндия из союзника Третьего рейха стала его противником, а генералиссимус Сталин исключил фельдмаршала Маннергейма из числа военных преступников, эта формально не социалистическая страна стала одним из важнейших «шлюзов», через которые шли самые деликатные коммуникации Советского Союза с западными контрагентами, и одновременно — рекламной витриной политики «разрядки» и «мирного сосуществования двух систем».

Поэтому именно здесь, в Хельсинки, в 1969 году начались советско-американские переговоры по ограничению стратегических наступательных вооружений, в 1975 году состоялось подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в другие годы проходил целый ряд важнейших дипломатических встреч, в ряду которых последними по времени пока остаются переговоры Путина и Трампа 16 июля 2018 года. И в этом контексте можно предположить, что поездки российского президента во Францию и Финляндию не только близки хронологически, но и связаны между собой причинно-следственными отношениями.

Официальные отчеты о встрече на высшем уровне в Хельсинки не дают даже малейшего намека по этому поводу. Обычная дипломатическая рутина, слегка оживленная разве что информацией о завершении строительства «финского» участка газопровода «Северный поток — 2» да еще обращением президента России к своему коллеге на «ты», которое Путин позволяет себе в отношениях только с лично близкими ему людьми. Поэтому стоит обратить внимание на некоторые привходящие обстоятельства.

Макрон намекал на то, что взаимодействие с Россией необходимо для сохранения идентичности как Франции, так и Европы в целом. Масс-медиа же кричали о необходимости возврата Россией «царских долгов», вопрос с которыми был закрыт почти сто лет назад, после Генуэзской конференции 1922 года. Весь мир и Европа стоят на грани финансовой катастрофы, которая из-за «плохих долгов» может разразиться в самое ближайшее время.

Деньги у России есть. И если раньше США вместе со своими союзниками по «коллективному Западу» пытались их отобрать путем жесткого шантажа, то теперь, когда это явно не удалось, пытаются «договориться по-хорошему». И, скорее всего, личное присутствие президента РФ в Хельсинки до начала саммита «Большой семерки» в Биаррице было, по тем или иным причинам, необходимым «пусковым реле» для реализации процессов, предусмотренных теми договоренностями, которые, похоже, были достигнуты между Путиным и Макроном 19 августа.

Еще один небольшой, но весьма значимый момент: если президент Франции после встречи с Путиным опубликовал твит на русском языке, то Саули Ниинисте вообще говорил с президентом РФ по-русски — на пресс-конференции специально отметив, что собирается с визитом на Украину «через пару недель».

Конечно, для «свидомых» и «майданутых», чья идейная и поведенческая матрица строится на двух взаимосвязанных постулатах: «Украина — не Россия» и «Украина — цэ Европа», — услышать от президента Франции, государства-лидера Евросоюза и участника «нормандского формата», что, оказывается, «Россия — глубоко европейская страна», это смертельный удар. А услышать это еще и на русском языке, в исполнении финского президента, — смертельно вдвойне. Не говоря уже про тезис о «Европе от Лиссабона до Владивостока».

Хотя… Если новый «незалежный» президент Владимир Зеленский пытается говорить от имени «Большой семерки», выдвигая свои условия возвращения России в этот формат, где Украины нет и не будет от слова «совсем», то это даже не КВН, а клиника… Но здесь важно то, что лидеры Франции и Финляндии заговорили по-русски не по какой-то нужде и не из чувства гостеприимства. Это важный политический сигнал, в том числе, отдельно и особенно — для Украины.

А главный смысл этот сигнала заключается в том, что ставка «коллективного Запада» на беспредельную и безоглядную русофобию не сыграла, она снята с политического «стола», и всем «фишкам» этой ставки предстоит оказаться вовсе не там, где они рассчитывали. И не в том качестве, в котором они рассчитывали.

Вот почему Финляндия будет в плюсе, а Украина, Грузия и Прибалтика — в минусе.