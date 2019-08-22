Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Песков прокомментировал переговоры Путина и Макрона по обмену заключенными с Украиной

123
0 Оставить комментарий

Путин и Макрон не обсуждали конкретные лица из удерживаемых в РФ и на Украине

Москва, 22 августа. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали конкретные персоналии из удерживаемых в РФ и на Украине лиц. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Макрон касались в рамках беседы темы обмена лицами, которые удерживаются на Украине и в России, но не обсуждали конкретные лица.

«Какие-то персоналии не обсуждались», — подчеркнул Песков.

Он также обратил внимание на то, что «определенные контакты на этот счет осуществляются».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров