Путин и Макрон не обсуждали конкретные лица из удерживаемых в РФ и на Украине

Москва, 22 августа. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали конкретные персоналии из удерживаемых в РФ и на Украине лиц. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Макрон касались в рамках беседы темы обмена лицами, которые удерживаются на Украине и в России, но не обсуждали конкретные лица.

«Какие-то персоналии не обсуждались», — подчеркнул Песков.

Он также обратил внимание на то, что «определенные контакты на этот счет осуществляются».