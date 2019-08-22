Директор Эрмитажа сообщил, что Россия поможет Сирии воссоздать музей Пальмиры

Санкт-Петербург, 22 августа. Петербургские специалисты готовы поучаствовать в воссоздании музея древней Пальмиры. Как заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, восстановление памятников на данный момент не входит в планы.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что специалисты из России хотят принять участие в воссоздании музея Пальмиры и в открытии Дамасского музея. Как передает ТАСС, сейчас продолжается работа над чертежами и 3D-геодезической съемкой. Эрмитаж будет задействован в структурировании воссоздаваемого музея.

Пиотровский провел переговоры с главой Генерального департамента музеев и древностей Сирии Махмудом Хамудом еще 20 августа. По результатам этой беседы он рассказал, что соглашение о сотрудничестве с сирийской стороной может быть подписано в ноябре 2019 года. Также Пиотровский добавил, что воссоздание музея Пальмиры будет длиться до двух лет с момента начала реконструкции.

Кроме того, сохранившиеся музейные экспонаты необходимо будет реставрировать. По итогу, выставку дополнят цифровыми моделями памятников, которые создадут наши специалисты.

Отметим, что Пальмира находится в оазисе Сирийской пустыни и является одним из богатейших городов времен поздней Античности. Развалины этого места занесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.