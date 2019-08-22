Возобновление G8 не является самоцелью для России, заявил Песков

Москва, 22 августа. Возобновление формата G8 не является самоцелью для России, тем более, что многие международные вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку» не является самоцелью», — цитирует слова представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил: Москва считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия ряда стран, в том числе Китая и Индии, не совсем эффективно. Он отметил, что в этой связи более выигрышными выглядят другие форматы сотрудничества, в том числе G20.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновления формата G8, отметил, что Москва считает полезными любые контакты со странами «большой семерки». На вопрос, планируется ли в ходе переговоров обсуждать возможность возобновления формата G8, Путин ответил, что Россия не ставит себе это как самоцель.

Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году, который состоится в Штатах. Планируется, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече «семерки» в Биаррице.

Напомним, Россия входила в G8 до 2014 года. После воссоединения Крыма с РФ страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове прошел референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Москва неоднократно отмечала, что вхождение полуострова в состав России прошло в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.