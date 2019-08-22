Песков прокомментировал сообщения о планах Channel 4 снять фильм о Путине

Москва, 22 августа. Российский лидер Владимир Путин не в курсе планов британского телевизионного канала Channel 4 снять о нем документальный фильм. Об этом сообщил в четверг на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что за интервью к российскому лидеру никто не обращался.

Ранее стало известно, что британский канал Сhannel 4 снимет документальную картину о Владимире Путине. По информации канала, лента будет называться: «Путин: история русского шпиона».

В настоящее время дата выхода в эфир фильма не уточняется. Как отметил исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган, сценаристы намерены разобраться в том, как бывший «шпион» модифицировал политику и как эти изменения повлияли на мир. Роган особо подчеркнул, что российский президент продемонстрировал, что может оставаться одним из самых значимых политиков этого века. При этом он указал на то, что для понимания того, что творится на международной площадке, «нужно понимать Владимира Путина».

Репортеры Channel 4 назвали главу РФ, возможно, «самым влиятельным лидером своего времени». Создатели документальной картины собираются показать, как работа в КГБ, умение и персональный опыт Владимира Путина отразились на внутренней политике России. Помимо этого, ожидается, что фильм расскажет о молодых годах российского лидера.

Напомним, в июне 2017 года состоялась премьера четырехсерийного документального фильма «Интервью с Путиным» голливудского режиссера Оливера Стоуна, который на протяжении нескольких лет брал интервью у Путина.