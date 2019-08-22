Песков назвал локальной победой над терроризмом взятие армией Сирии Хан-Шейхуна

Москва, 22 августа. Кремль считает взятие сирийской армией Хан-Шейхуна локальной победой над терроризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С самого начала речь шла о том, что борьбы с членами террористических группировок будет продолжаться по всей Сирии, напомнил представитель Кремля.

«Безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают взятие Хан-Шейхуна.

Накануне стало известно, что солдаты сирийской армии заняли Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб. Корреспонденты Федерального агентства новостей вместе с правительственной армией САР одними из первых вошли в освобожденный от боевиков город. Федеральное агентство новостей ранее в четверг опубликовало первые фотографии из Хан-Шейхуна.

Напомним, Хан-Шейхун — крупнейшая база террористов на юге Идлиба.