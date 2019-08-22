Песков назвал идею покупки Гренландии «международным шоппингом» США

Москва, 22 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею американского лидера Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании «международным шоппингом» США.

Журналисты поинтересовались мнением Кремля об идее Трампа купить у Дании Гренландию. Песков подчеркнул, что этот вопрос не относится к делам Москвы, и она не хотела бы вмешиваться в ситуацию.

«Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся, — пояснил пресс-секретарь президента России. — Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала».

В ответ СМИ озвучили версию того, что таким образом Вашингтон ведет борьбу за ресурсы Арктики. У Пескова спросили, согласен ли он с этим мнением.

«Я оставлю это без комментариев, — ответил представитель Кремля, — я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф… Есть определенные успехи, работа эта продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву».

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать с Трампом вопрос о приобретении США Гренландии. Ее позицию поддержали и жители датского острова. В ответ американский лидер отменил визит в Копенгаген, который был запланирован на 2-3 сентября. В Королевском доме Дании были удивлены поведением Трампа.