Небольшой самолет рухнул на кукурузное поле в Германии

Берлин, 22 августа. Небольшой самолет потерпел крушение рядом с немецким городом Оснабрюк, который расположен на федеральной земле Нижняя Саксония.

По информации газеты Hannoversche Allgemeine, которая ссылается на полицию города Фехта, на борту находился только пилот. ЧП произошло в четверг. К настоящему моменту судьба человека неизвестна.

Причина и обстоятельства крушения выясняются. Известно, что небольшое воздушное судно рухнуло на кукурузное поле.

Ранее сообщалось, что 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершал рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле. При наборе высоты воздушное судно столкнулось со стаей чаек, двигатели лайнера отказали. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, благодаря профессионализму пилотов все остались живы.