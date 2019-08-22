Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Небольшой самолет рухнул на кукурузное поле в Германии

101
0 Оставить комментарий

Небольшой самолет рухнул на кукурузное поле в Германии

Берлин, 22 августа. Небольшой самолет потерпел крушение рядом с немецким городом Оснабрюк, который расположен на федеральной земле Нижняя Саксония.

По информации газеты Hannoversche Allgemeine, которая ссылается на полицию города Фехта, на борту находился только пилот. ЧП произошло в четверг. К настоящему моменту судьба человека неизвестна.

Причина и обстоятельства крушения выясняются. Известно, что небольшое воздушное судно рухнуло на кукурузное поле.

Ранее сообщалось, что 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершал рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле. При наборе высоты воздушное судно столкнулось со стаей чаек, двигатели лайнера отказали. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, благодаря профессионализму пилотов все остались живы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров