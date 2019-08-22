Запрет въезда на Украину рассмешил «опасного» Милоша Биковича

Белград, 22 августа. Украина запретила российско-сербскому актеру Милошу Биковичу въезд страну, ссылаясь на якобы угрозу национальной безопасности.

О запрете въезда на Украину для Биковича стало известно из сообщения актера в Twitter. Артист рассказал, что в Киеве его считают «угрозой безопасности».

«Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации, — пошутил актер. — «Угроза национальной безопасности», ребята, вы — чемпионы».

В беседе с газетой Blic «опасный» Бикович признался, что решение украинских властей его рассмешило. Он выразил надежду, что такое происходит в первый и последний раз.

«Я посмеялся — как еще реагировать на что-то подобное? — поделился он эмоциями. — Должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда, хотя я был в этой стране несколько раз».

Бикович часто снимается в российских проектах. Популярным для российских зрителей его сделали фильмы «Духлесс-2», «Лед», «Солнечный удар», а также сериал «Отель «Элеон» и другие картины. В последнее время актер пробует себя в новом качестве: Бикович планирует продюсировать новый фильм о Николе Тесле. Предполагается, что главную роль Николы Теслы исполнит сам актер.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина, которой награждаются граждане России и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, а также просвещения, гуманитарных наук и литературы. Награды удостаиваются люди, которые внесли значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия, а также сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.