Мэрия Москвы не разрешила «оппозиции» шествие по Тверской после погромов 10 августа

Москва, 22 августа. Мэрия Москвы отказалась согласовать заявленное на 31 августа так называемой «оппозицией» шествие по Тверской улице.

Как уточняет «Федерал Пресс» со ссылкой на главу совета депутатов Гагаринского района Елену Русакову, организаторы шествия предлагали два маршрута шествия: первый — по Тверской улице, а второй — по бульварам до проспекта Сахарова. О получении отказа Русакова заявила в своем Facebook, опубликовав ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В ответе мэрии поясняется, что шествие не согласовали, потому что организаторы заявляют, что количество участников акции составит 40 тыс. человек, но ширина проезжей части бульваров не рассчитана на проход такого количества людей, поэтому оно будет мешать движению.

Напомним, 10 августа администрация столицы разрешила не допущенным к выборам депутатам в Мосгордуму провести митинг на проспекте Академика Сахарова. «Оппозиция» как могла привлекала на него людей бесплатными концертами рэперов и стендап-комиков. В итоге многие просто пришли посмотреть обещанные выступления, а после быстро ушли. После согласованного митинг-концерта оскандалившиеся из-за подделки подписей «оппозиционеры» стали призывать москвичей выйти на несогласованное шествие по бульварам.

В очередной раз людей подставила, в частности, протеже блогера Навального Любовь Соболь (использовавшая в своих подписных листах и подписи мертвецов, и автографы несуществующих избирателей) и другие близкие к его так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» лица. Ранее к массовым беспорядкам привели и незаконные сборища «оппозиционеров» 27 июля и 3 августа.

После этого ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», а также владельцы нескольких заведений в центре Москвы подали иски к Навальному и его команде о возмещении ущерба. По последним данным, с них требуют взыскать 13 млн рублей. Сегодня стало известно, что иск к блогеру и Ко подал и московский метрополитен. Ответчиками по иску являются Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, сам Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.