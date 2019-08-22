Клинцевич заявил, что не Зеленскому решать вопрос возвращения России в G8

Москва, 22 августа. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, вернется ли Россия в G8.

Напомним, ранее украинский лидер написал у себя в Facebook, что Россия снова присоединится к «Большой восьмерке», когда «вернет» Крым Украине. Также в качестве условий возвращения РФ в G8 Зеленский назвал прекращение конфликта в Донбассе и освобождение находящихся в российских СИЗО и тюрьмах украинских граждан.

«Глупые заявления несостоявшихся политиков сложно комментировать. Не Зеленский принимает решение, не ему давать оценки. Крым был, есть и останется российским, а Европа и «Семерка» пусть принимают решение, нужна или не нужна Россия. Мы туда не рвемся», — сказал Клинцевич телеканалу «360».

Кроме того, сенатор отметил, что Москва уже давно определилась с Крымом, поэтому всем пора с этим смириться. Как подчеркнул Клинцевич, по результатам поездок президента РФ Владимира Путина во Францию и Финляндию, а также по настроению американского лидера Дональда Трампа можно сделать вывод, что Европа крайне нуждается в России.

Ранее на слова Зеленского о возвращении РФ в G8 отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала опубликованное президентом Украины сообщение «бессмысленным набором букв», передает «Царьград».

Отметим, что Владимир Зеленский обсудил по телефону возвращение России в G8 с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В пресс-службе президента Украины сообщили, что Лондон выступит против присоединения РФ к «Большой семерке», передает RT.

Напомним, Россию исключили из G8 после воссоединения РФ и Крыма, которое произошло в ходе законного референдума. Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот, 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за присоединение полуострова к России. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией, однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».