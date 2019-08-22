Медики рассказали, чем опасно для женщин долгое отсутствие секса

Москва, 22 августа. Долгое отсутствие секса может вызвать у представительниц прекрасного пола серьезные проблемы со здоровьем, заявили медики. Об этом сообщило издание «Актуальные новости».

Специалисты считают, что отказ от интимной близости с партнером может стать причиной развития «женских болезней», в том числе мастопатии — заболевания молочной железы. Причиной появления заболеваний женских органов является застой крови в области малого таза, что также приводит и к излишне болезненным менструациям. Пренебрежение сексуальными потребностями тела может стать причиной мигрени и боли в суставах.

Регулярный секс также положительно влияет на состояние кожи, поскольку как раз во время секса идет активная выработка коллагена, отвечающего за упругость и эластичность тканей.

Секс — не только оргазм, семейное благополучие и рождение детей, но и залог нормального функционирования женских половых органов и организма в целом, уверены исследователи в области медицины.

Ранее группа польских ученых выяснила, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы быть желанным у женщин. Как оказалось, женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера, их также тянет к суровым, брутальным и даже неприступным мужчинам.