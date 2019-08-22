Путин отметил хорошие перспективы торгово-экономических отношений РФ и Мозамбика

Москва, 22 августа. Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Мозамбика Филипе Ньюси.

Российский лидер отметил, что торгово-экономические связи двух стран пока достаточно скромные, однако у них есть хорошие перспективы развития.

«Очень хорошие перспективы, и очень хороший темп набран за последние годы», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ также предложил Филипе Ньюси обсудить на переговорах вопросы, связанные с ситуацией в регионе. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к развитию отношений с Мапуту по всем направлениям. Владимир Путин выразил уверенность, что визит Ньюси в Москву даст хороший толчок к развитию межгосударственных связей.

Российский лидер также отметил, что во время саммита Россия — Африка, который запланирован в октябре 2019 года, в Мозамбике будут проходить президентские выборы. Владимир Путин пожелал удачи Мозамбику в избирательной гонке и выразил надежду, что Мапуту будет представлен на сочинском мероприятии на достойном уровне.

Президент РФ назвал Мозамбик давним партнером России.

«Мы с вами хорошо знаем, что Советский Союз в свое время сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент Мозамбика отметил, что саммит Россия — Африка станет поворотным моментом в развитии отношений между африканскими государствами и Москвой. В интервью он рассказывал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным привлечение российских инвестиций в Мозамбик.

Напомним, Филипе Ньюси находится с визитом в России 20–23 августа. Это первый официальный визит главы Мозамбика в Москву с 1987 года.