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МИД РФ держит на особом контроле ситуацию вокруг похищенных в Камеруне россиян

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МИД РФ держит на особом контроле ситуацию вокруг похищенных в Камеруне россиян

Москва, 22 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД держит на особом контроле ситуацию с моряками из РФ, которых похитили предположительно нигерийские пираты.

Напомним, 15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Восемь человек были похищены, в том числе трое граждан России — старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Также в числе похищенных значатся граждане Украины и Филиппин.

На брифинге Захарова подчеркнула, что российский МИД продолжает держать на особом контроле ситуацию с вооруженным нападением на данное судно. По ее словам, «предположительно совершили нападение нигерийские пираты».

«В соответствии с имеющейся у нас информацией, пленники доставлены на территорию Нигерии. Также бандитами были похищены судовая касса, личные вещи моряков, повреждены средства связи и навигации», — заявила Захарова.

Он сообщила, что посольство РФ находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.

Ранее представитель камерунских ВМС сообщил в комментарии France-Presse, что на борту судна предположительно находились моряки из европейских и азиатских стран. По словам представителя флота, похитить моряков могли нигерийские пираты. Поиски похищенных проводит местная береговая охрана.

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