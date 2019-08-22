Объяснение заблокированного в Instagram Виталия Кличко высмеяли в Сети

Киев, 22 августа. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страницу заблокировали в Instagram из-за «политиков», у которых нет успешно воплощенных дел. В Сети поставили под сомнение успех дел, которыми занимался глава украинской столицы.

Кличко сообщил, что его страницу в соцсети заблокировали из-за якобы интернет-троллей. Он выразил мнение, что заморозка его аккаунта стала «неуклюжей» попыткой закрыть один из популярных каналов, где он каждый день общается с украинцами. Глава Киева также добавил, что политика — «вещь грязная».

«Когда у мало способных «политиков» нет аргументов и успешно воплощенных дел — они прибегают к подгаживанию», — объяснил он произошедшее.

В Сети высмеяли это заявление.

«Стеклянный мост — вот символ успешно воплощенных дел», — пошутили в телеграм-канале «Зрада чи Перемога».

Напомним, Стеклянный мост был открыт в Киеве 25 мая этого года. Стоимость объекта, которым занимался Виталий Кличко, составила порядка 260,5 миллиона гривен или более 630 миллионов рублей.

Однако уже через сутки дорогостоящий мост треснул. По некоторым данным, это произошло после того, как группа людей решила попрыгать на постройке. Объект не выдержал и дал трещину. Произошедшее вызвало негодование Кличко.

«Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! — заявил тогда мэр Киева. — Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения».

Однако в Сети мост стал источником многочисленных шуток о «достижениях» киевского руководства.