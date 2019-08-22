Россия поделится опытом в нефтегазовой отрасли с Камеруном

Российские эксперты из Университета РУДН в ближайшие дни прибудут в Камерун, где проведут встречу с официальными лицами, представителями местных компаний, занимающихся нефтегазовой и горнодобывающей промышленностью, а также молодыми студентами, для которых проведут семинары. Мероприятия будут посвящены эксплуатации и возможностям для сектора экономики, предоставляемым благодаря нефтяной, горнодобывающей и газовой отрасли.

Эти практические семинары, как сообщается, будут сосредоточены на новых передовых технологиях, разработанных Россией в Университете РУДН при партнерстве с камерунской компанией Мульти-Сервис и Промышленное оборудование (MSMI) (MultiServices&MatérielIndustriel), базирующейся в городе Дуала. Именно через эту компанию российские эксперты продвигают данный проект в Камеруне, чтобы показать превосходство России в передовых технологиях этих отраслей.

По словам руководителя компании MSMI, посредника Университета РУДН, идея встреч с молодежью, которая хочет посвятить свое будущее работе в этих сферах, дает им возможность обучения. Камерун обладает довольно богатым и разнообразным горным потенциалом. В восточном, южном и северном районах страны имеется чрезвычайно богатые залежи алмазов, урана, железа, кобальта, никеля и боксита. Именно это заставляет иностранные державы соперничать, а иногда и является источником нестабильности во многих африканских странах.

И Камерун — не исключение. Многочисленные кризисы, с которыми он сталкивается, не остаются незамеченными наблюдателями. Помимо вышеуказанных месторождений, страна богата нефтью, что ещё больше возбуждает аппетит Запада.

В настоящий момент добыча полезных ископаемых затрагивает менее 60% территории Камеруна. В период с 2014 по 2019 год исследования показали, что в стране появилось около 300 новых горнодобывающих объектов. При этом до 2009 года различным компаниям было выдано 86 разрешений на добычу, в их числе четыре лицензии на эксплуатацию месторождений и 82 на их исследование. Сейчас цифры изменились, хотя сектор по-прежнему в значительной степени управляется иностранцами, которые не делятся информацией с Камеруном.

По данным Европейского союза, всего 10% добытого в шахтах страны золота вращается в легальном секторе. Что касается государства, то финансовый взнос в казну составляет всего 1,75 млрд франков КФА (около 3 млн долларов США) или 0,26% от общего бюджета страны.

Камерун работает над развитием нефтяной, горнодобывающей и газовой промышленности, стараясь заинтересовать молодежь в этих отраслях путем обучения, наставничества и профессиональной практики. При этом созданная в данной сфере работа может генерировать не менее 27 рабочих место и в других секторах экономики, что в будущем благоприятно отразится на самом государстве.

В Камеруне считают, что развитие знаний в этой области с помощью молодых людей впоследствии отразится на состоянии страны в целом, поскольку они смогут извлечь большую выгоду для государств от полезных ископаемых. Именно из-за этого и возникает интерес к миссии российских экспертов из Университета РУДН.