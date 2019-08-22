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Лавров на следующей неделе проведет переговоры с главой МИД Анголы

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Лавров на следующей неделе проведет переговоры с главой МИД Анголы

Москва, 22 августа. Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет 26 августа переговоры с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту, который посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила журналистам на брифинге официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам спикера МИД России, на следующей неделе российский министр проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Анголы, который будет находиться в Москве с рабочей поездкой.

Она отметила, что стороны обсудят перспективы будущего развития двусторонних связей, а также уделят внимание практическим вопросам продвижения взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и прочих сферах.

Захарова уточнила, что на переговорах ожидается подробный обмен мнениями по основным проблемам международной, региональной повестки дня с акцентом на задачи урегулирования кризисных ситуаций в горячих точках Африки.

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