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В Киеве объяснили, почему Украине не светит место России в G8

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В Киеве объяснили, почему Украине не светит место России в G8

Украина не сможет занять место России в «Большой восьмерке» — для этого у Киева нет никаких реальных рычагов или возможностей. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей озвучил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко

Украинский политолог прокомментировал намерение главы Европейского совета Дональда Туска провести телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита G7 в Биаррице.

«Нет, Украина не сможет занять место России в G8, — со стыдом констатировал собеседник ФАН. — Дело в том, что Украина не имеет ни экономических, ни политических, ни дипломатических оснований заменять в чем-то Россию».

По словам киевского эксперта, Украина должна идти своим путем. Впрочем, возвращение России в «Большую восьмерку» также маловероятно, добавил Михальченко. 

«Заявления относительно возвращения России в «восьмерку» имеют исключительно информационный характер, — убежден эксперт. — Напомню, Франция, Германия и Великобритания выступили против возвращения России в этот формат».

В Киеве объяснили, почему Украине не светит место России в G8

Возвращение России в G8 будет зависеть от того, «как она будет себя вести», уверен политолог. На данный момент для изменения сложившегося порядка дел нет причин, полагает он.

«Думаю, в ближайшее время Россию не вернут в «восьмерку». И пока — подчеркиваю, пока! — она будет находиться под давлением западных санкций и останется мировым изгоем», — резюмировал политолог. 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала условие, при котором Россия может принять участие в работе G7. По словам Захаровой, это возможно после того, как обсуждение мероприятия будет переведено из развлекательного формата в деловой.

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